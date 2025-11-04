لا تزال قضية الفنانة المصرية عفاف شعيب والمخرج محمد سامي محل جدل واسع، بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها برفض دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج، والتي طالبت فيها بالحصول على تعويض قدره 5 ملايين جنيه تعويضاً عما اعتبرته أضراراً لحقت بها.



المحكمة القضائية ترفض دعوة عفاف شعيب

وجاء الحكم الصادر عن الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية ليقضي برفض الدعوى نهائيًا، منهياً بذلك جولة جديدة من النزاع القضائي بين الطرفين، فيما ما زالت القضية تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل بين مؤيد لقرار المحكمة ومعارض ومتعاطف مع الفنانة.

قرار نهائي لصالح المخرج محمد سامي



من جانبه، أكد المحامي بالنقض شعبان سعيد، وكيل المخرج محمد سامي، أن المحكمة أصدرت حكمها بعد الاطلاع على المستندات كافة، مشيراً إلى أن القرار نهائي وواجب النفاذ، مضيفاً أن موكله يثق في عدالة القضاء ويحترم أحكامه.

حكم سابق يبرّئ محمد سامي



وفي وقت سابق، برأت محكمة مستأنف أكتوبر في مصر المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية في فبراير الماضي.

حيثيات حكم البراءة



وأكدت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أنها رأت عدم ارتكاب المتهم للواقعة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، وأن العبارات التي نسبت إليه كانت في إطار الحديث مع المحاور في اللقاء التلفزيوني.