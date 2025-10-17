اُختتمت فعاليات وبرامج «معرض التميز البحثي»، الذي نظمه بيت الثقافة بمحافظة أحد رفيدة خلال احتفالية بالتعاون مع جامعة الملك خالد وهيئة تطوير منطقة عسير ومجتمع ثراء الشبابي.

وقد تضمّن المعرض الذي حضره 5000 زائر وزائرة على مدى 29 يوماً، على 60 بحثاً من المشاريع البحثية المتميزة في مجالات متعددة، منها العلوم، والتقنية، والعلوم الإنسانية، إلى جانب إقامة ورش عمل تفاعلية، وندوات حوارية، وجولات ميدانية داخل الأركان العلمية، وشارك فيه 8 كليات من جامعة الملك خالد. وأوضح المدير التنفيذي لبيت الثقافة في المحافظة أحمد عسيري، أن المعرض يهدف إلى استعراض نخبة من البحوث العلمية الحائزة على جوائز عالمية ومحلية بأسلوب بصري تفاعلي يُجسد أهميتها، وأثرها الثقافي والمعرفي في تطوير المجتمع، وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات بالمراحل المختلفة، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر منصة رائدة لعرض مشاريع وأبحاث الأكاديميين والطلاب والباحثين من المدارس والجامعات في المنطقة. وفي ختام الحفل، كُرّمت الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح فعاليات معرض البحث العلمي والإسهام في تطوير المعرفة في منطقة عسير.