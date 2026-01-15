يَختارهُم حَادي الغِيابِ

سيماهم في هَدأةٍ بالرُّوحِ

تحرسُ صمتَهم،

صَوتٌ خفيٌّ في النَّوايا

ظَلَّ يهتفُ مِنْ بَعيدٍ باسمِهم

يتقدَّمونَ

بكلِّ ما في الحَظِّ مِنْ أمَلٍ

إلى غَيبٍ تؤثّثهُ الحَوافُّ،

يمشونَ في قَدرٍ مهيبٍ

نحْوَ ضِفَّةِ حَتْفِهم،

كالعَارِفينَ

بسِرِّ أسئلةِ الوجُودِ تقدَّموا،

كالواثقينَ

بسِفْرِ أوهامِ الحَياةِ

وطَيْفِ أسبَابِ النَّجاةِ تقدَّموا،

لأنَّهم ظنُّوا بأنَّ الأرضَ

أضيقُ مِنْ فسيحِ عُيونهم

ولأنَّهم وجدوا

طريقاً مرمريّاً غامضاً

يُفضي إلى غَيبِ البدايةِ غادروا،

غربوا عَنِ الأنظارِ

مثلَ قَصيدةٍ منسيَّةٍ

حَطَّتْ على شَفَةِ الغِيَابِ

لمْ يكتُبوا لقلوبِنا سَطراً وَحِيداً

في بريدِ الغَيبِ بَعْدَ رَحِيلهم

ظلُّوا هُنالكَ في احتمالاتٍ

تُحدِّقُ في الأقاصي وقفرِهَا،

غابوا ولمْ يَصفوا لنا مِنْ تِيههم

شجَرَ البَعيدِ وظلَّهُ،

لمْ يُخبرونا

ما الَّذي قَالتْ لهم أحداقُهُم

في فضَّةِ المرآةِ آخرَ مَرَّةٍ

ظلّ التَّأمُّلُ

في التماعاتِ السَّرابِ طريقنا

في وصلِهم، ونصيبنا مِنْ دفئهِم

ريشٌ يُطوِّحهُ الهباءُ

لكنَّهم

رغمَ انسحابِ الوقتِ مِنْ سَاعاتهِم

يأتونَ في غَسَقِ الحِكايةِ

دُونَ سَابقِ مَوْعِدٍ،

بالكادِ نسمعُ خطوَهم،

في الحُلمِ نلمحُهم

على رِمْشِ المُخيِّلةِ يهبطونَ،

نُحبُّهم

ونُطيلُ تَقبيلَ البريقِ الحُرِّ

في أحداقِهم،

بكلِّ شَوْقِ العالمينَ نضمُّهم

لصُدُورِنا، لحريقِ هذا الفَقْدِ

في أرواحِنا،

لكنَّهم عندَ الصَّباحِ -متى فتحنَا

جُفونَنا- يتبخَّرونَ معَ الهَواءِ

لمْ يمنحوا أوهامَنا

وقتاً إضافيّاً ليرتَجلَ الحنينُ

نشيِّدَ لوعتَهُ المديدةَ

مِنْ هتافاتِ العَدَمْ