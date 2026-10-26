أعلن مهرجان أفلام السعودية عن بدء استقبال المشاركات في مسابقة مشاريع سوق الإنتاج، ضمن دورته الثالثة عشرة.

تسجيل المشاريع

وشارك حساب مهرجان أفلام السعودية على إنستغرام بوستر الإعلان عن فتح باب التسجيل للمسابقة، وكتب: «نعلن عن فتح باب التسجيل واستقبال مشاركاتكم في مسابقة مشاريع سوق الإنتاج بالدورة الثالثة عشرة من مهرجان أفلام السعودية، سجّل مشروعك الآن عن طريق موقع المهرجان الإلكتروني: https://www.saudifilmfestival.org تنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، دعم هيئة الأفلام».

مسابقات الأفلام

وأعلن حساب مهرجان أفلام السعودية أخيراً عن فتح باب التسجيل في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية للدورة الثالثة عشرة القادمة، وشارك الحساب بوستر الإعلان، وكتب: «نعلن عن فتح باب التسجيل في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية للدورة الثالثة عشرة من مهرجان أفلام السعودية، قدّم فيلمك الآن عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان».