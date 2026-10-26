انتقل الفنان المصري سامي عبد الحليم، إلى الإقامة بدار رعاية كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تتبع نقابة المهن التمثيلية، إذ يوجد حالياً داخل الدار رفقة عدد من النجوم الكبار، من بينهم الفنان محيي إسماعيل ونبيل نور الدين وفاتن الحلو غيرهم.

حالة مستقرة

وقال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي: «الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم مستقرة إلى درجة كبيرة، وإقامته داخل دار كبار الفنانين ستكون بشكل مؤقتٍ لحين استقرار حالته بشكل كامل»، مشيراً إلى أن دار إقامة كبار الفنانين توفر الرعاية اللازمة للنجوم، والمتابعة الطبية المستمرة، بجانب جلسات العلاج الطبيعي التي يحتاجها البعض.

إقامة مؤقتة

من جانبه قال مدير دار رعاية كبار الفنانين الفنان محمود عبد الغفار: «الفنان أشرف زكي هو من اقترح نقل الفنان سامي عبد الحليم، للإقامة داخل الدار حتى يحظى بالرعاية الكاملة، وأخبر أسرته بذلك الاقتراح، حيث اقتنعوا بدورهم ووافقوا على انتقاله».

وأضاف أن إقامة النجم الشهير ستكون مؤقتة، وستحدث فرقاً كبيراً في حالته النفسية، خاصة أنه مكث بالمستشفى لفترة طويلة.

جلطة في المخ

ويعاني الفنان القدير سامي عبد الحليم من تداعيات إصابته بجلطة في المخ، أدت إلى تأثر كامل في النطق والحركة وبعض الوظائف الحيوية، ما يجعله في حالة احتياج ماسٍ لبروتوكول علاجي مكثف يشمل جلسات تأهيل طبيعي، خاصة مع معاناته من مضاعفات مرض السكري.

ويعد عبد الحليم من أعمدة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته في السبعينيات وبرز كأستاذ متخصص في الديكور المسرحي.

ساهم بلمساته الإبداعية في عروض مسرحية بمصر والأردن والإمارات، كما شارك بالتمثيل في أعمال درامية خالدة مثل مسلسل «أم كلثوم»، ومسرحية «الجوكر»، وفيلم «حليم». كما كان له دور بارز في تأسيس فرع المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.