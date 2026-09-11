اشتعلت ساحة دراما رمضان لعام 2027 مبكراً قبل أن ترفع الكاميرات إشارة البدء، لترسم ملامح معركة شرسة بين اثنين من أبرز نجوم الشارع المصري: أحمد العوضي ومحمد رمضان. فبينما يستعد العوضي لخوض السباق بمسلسل «سلطان الديب» محصناً بسجل حافل من التتويج على عرش «الأكثر مشاهدة» في المواسم الثلاثة الماضية التي غاب عنها منافسه، يعود رمضان بضربة ثقيلة عبر مسلسل «عشماوي» الذي يجمع لأول مرة أسماءً نارية من العيار الثقيل، في صراع يحبس الأنفاس على لقب الملك المتفرّد للدراما الشعبية.

لم تكن سيطرة العوضي على الشاشات وليدة صدفة، بل جاءت تتويجاً لنجاحات استثنائية متتالية انطلقت بمسلسل «حق عرب» مروراً بـ«فهد البطل» وصولاً إلى «علي كلاي»، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية جارفة تقترب بنبضها من تفاصيل الشارع المصري. ورغم محاولات منصات التواصل الاجتماعي تأجيج نيران المقارنة الحتمية بينه وبين محمد رمضان (الذي يتربع بدوره على نفس عرش الدراما الشعبية بأعمال سابقة خالدة مثل «الأسطورة» و«البرنس») إلا أن العوضي آثر حسم الجدل بكلمات حاسمة، مؤكداً أن هدفه الوحيد هو إرضاء جمهور يستحق كل التعب، وأن المنافسة الحقيقية لا تعدو كونها سباقاً شريفاً لإسعاد المشاهدين بعيداً عن صخب المقارنات.

في المقابل، يخطط محمد رمضان لعودة مدوية تهز قواعد اللعبة الدرامية من أساسها، متسلحاً بمسلسل «عشماوي» الذي يشهد مفاجأة كبرى تتمثل في انضمام النجمتين غادة عبد الرازق ومي عمر للوقوف أمامه في بطولة مشتركة، ليتحول العمل إلى قنبلة فنية تجمع أقطاب البطولة المطلقة تحت سقف واحد، فضلاً عن طي صفحة الخصومة الطويلة مع الفنان باسم سمرة. ومع تباين الأسلحة والرهانات بين إصرار العوضي على مواصلة حصد المشاهدات وعودة رمضان الاستثنائية المدججة بالنجوم، تبدو شاشات رمضان 2027 على موعد مع زلزال درامي لا يرحم.