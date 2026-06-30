كشفت قائمة «فوربس» لأعلى الممثلين أجرًا في هوليوود لعام 2026 تحوّلًا لافتًا في اقتصاد صناعة السينما، إذ لم يعد شباك التذاكر المصدر الرئيسي لدخول النجوم، في وقت فرضت فيه منصات البث الرقمي نفسها لاعبًا أساسيًا عبر عقود إنتاج طويلة الأمد وعوائد مالية ضخمة.

وأظهرت القائمة انتقال هوليوود إلى نموذج اقتصادي جديد يعتمد بصورة متزايدة على الشراكات مع منصات البث، ما غيّر آليات تحقيق الإيرادات للممثلين مقارنة بالنموذج التقليدي المرتبط بإيرادات دور العرض.

وتصدر آدم ساندلر القائمة بإجمالي دخل بلغ 48 مليون دولار، مستفيدًا من عقده مع إحدى منصات البث، فيما حل توم كروز ثانيًا بـ46 مليون دولار محافظًا على حضوره القوي من خلال سلسلة Mission: Impossible. وجاء مارك والبيرغ ثالثًا بـ44 مليون دولار بفضل تنويع أعماله بين التمثيل والإنتاج.

وتصدرت سكارليت جوهانسون قائمة الممثلات بدخل بلغ 43 مليون دولار، بينما حقق براد بيت 41 مليون دولار مدعومًا بفيلم F1، وسجل دينزل واشنطن 38 مليون دولار عبر مشاركته في Gladiator 2. كما برز عدد من نجوم الجيل الجديد، إذ حقق جاك بلاك وجيسون موموا 28 مليون دولار بعد نجاح Minecraft، فيما بلغ دخل دانيال كريغ 27 مليون دولار، وحققت ميلي بوبي براون 26 مليون دولار بدعم من النجاح المستمر لمسلسل Stranger Things.