تشهد دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي منافسة قوية مع انطلاق موسم صيف 2026م، في ظل طرح أفلام جديدة واستمرار نجاح أعمال عيد الأضحى، وسط تنوع يجمع بين الكوميديا والأكشن والدراما، في سباق مفتوح على إيرادات شباك التذاكر.

ويتصدّر قائمة الأفلام المنتظرة فيلم «شمشون ودليلة»، الذي يجمع أحمد العوضي ومي عمر لأول مرة سينمائيًا، على أن يبدأ عرضه في 8 يوليو، فيما تستقبل دور العرض في اليوم التالي فيلم «ابن مين فيهم؟»، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، في عمل كوميدي من إخراج هشام فتحي.

ويواصل فيلم «صقر وكناريا»، بطولة محمد عادل إمام وشيكو، حضوره في السينمات منذ طرحه أواخر يونيو، بينما يعود رامز جلال إلى الشاشة الكبيرة عبر فيلم «بيج رامي» بمشاركة محمد أنور ونسرين أمين وعدد من ضيوف الشرف.

كما يواصل فيلم «القصص»، بطولة نيللي كريم وأمير المصري، المنافسة منذ انطلاق عرضه في يونيو، في وقت يترقب فيه الجمهور الإعلان عن الموعد النهائي لطرح فيلم «ريد فلاج»، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض.

وتستمر في المقابل أفلام عيد الأضحى، ومنها «7 DOGS» و«أسد» و«الكلام على إيه» و«إذما» و«الكراش»، في المنافسة على جذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات خلال موسم الصيف.