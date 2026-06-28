خرجت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن صمتها للرد على الشائعات التي انتشرت أخيرًا بشأن خضوعها لعملية شد وجه، بعدما أثار مقطع فيديو متداول تكهنات واسعة بين الجمهور حول إجرائها تغييرات تجميلية.

الرد على الشائعات

وأكدت ديانا حداد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، موضحة أن الأشخاص المقربين منها سألوا أيضًا عن حقيقة الأمر، رغم معرفتهم بأنها لم تخضع لأي عملية شد وجه.

تكشف حقيقة التجميل

وأوضحت أنها لم تلجأ سوى إلى إجراءات تجميلية بسيطة، مثل البوتوكس والفيلر، مؤكدة أن ذلك يمثل الحد الأقصى لما قامت به وأن ملامحها الطبيعية لا تزال واضحة، وهو ما ينفي تمامًا خضوعها لأي جراحة تجميلية.

لن أخفي الأمر

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها لا تجد أي مبرر لإخفاء الأمر إذا قررت مستقبلًا إجراء عملية شد وجه، مؤكدة أنها ستعلن ذلك بكل صراحة، قائلة إن خضوعها لأي إجراء تجميلي في المستقبل سيكون قرارًا شخصيًا ولن تتردد في الكشف عنه.

متصالحة مع نفسها

واختتمت ديانا حداد حديثها بالتأكيد على أنها متصالحة مع نفسها ولا تشعر بالحرج من الحديث عن التجميل، معتبرة أن كثيرين يلجؤون إلى البوتوكس والفيلر، لكنها حتى الآن لم تخضع لعملية شد الوجه كما تردد خلال الأيام الماضية.

أحدث أعمالها

يشار إلى أن ديانا حداد طرحت أحدث أغنياتها «حنيت»، التي حملت توقيع عامر لاوند في الكلمات والألحان، فيما تولت ابنتها صوفي العبدول إخراج الكليب للمرة الأولى، مقدمة والدتها بإطلالة عصرية تناسب الطابع البدوي للأغنية.