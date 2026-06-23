أثارت طبيبة التجميل مي كمال الدين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت رسالة رومانسية لتهنئة طليقها الفنان أحمد مكي بعيد ميلاده، ما دفع البعض للاعتقاد بعودة العلاقة بينهما من جديد، عقب إعلان انفصالهما في سبتمبر 2025.

أغلى من الياقوت

وكتبت مي منشوراً عبر حسابها في «إنستغرام»، جاء فيه: «النهاردة عيد ميلادك (46) حبيبي كل سنة وأنت أغلى من الياقوت».

وأضافت: «مكنتش عايزة أكون أول حد يقولك كل سنة وأنت طيب النهاردة، عشان كل أول حاجة في حياتك كانت صعبة ومش حلوة وأنت تعبت أوي بس ربنا يقدّرني أعوّضك وأسعدك، بدعي ربنا أكون آخر حاجة في كل حاجة، أكون مسك الختام، حتي لو كنت أول حد دايماً جنبك ومعاك».

وتابعت: «بتمنى أكون آخر حب في قلبك، حتى لو كنت أول حد عرفك معنى الحب والأمان، وحبك حب غير مشروط ولاقى سعادته في ابتسامتك، أول حد حبك أكتر من نفسه وخاف عليك أكتر من نفسه، بس نفسي أكون آخر شخص دخل قلبك واطّمن له وآخر حد تكمل معاه وتلاقي فيه راحتك».

منشور مي

أمنية كبيرة

واختتمت مي منشورها قائلةً: «يمكن دي أمنية كبيرة ربنا يقدّرني أعوّضك وأسعدك، بس دي الحقيقة اللي جوايا وبتمناها من ربنا، كل سنة وأنت طيب حبيبي وابني الجميل، وكل سنة وأنت أغلى من الياقوت، ويارب تكون سنينك الجاية كلها رضا من ربنا، وفرحة، ونجاح، وراحة لقلبك وينوّر بصيرتك ويعوّضك كل خير بكل اللي مريت بيه بحبك يا كبير أحمد مكي».

أسباب الانفصال

وسبق أن ارجعت مي كمال الدين إنفصالها عن زوجها أحمد مكي، إلى مديرة أعماله التي كانت السبب الرئيس في الطلاق.

وقالت، في منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام»: «مش معنى إن اتنين انفصلوا يبقوا بينهم حروب أو لو شخص منهم اتعرّض لأزمة أسيبه، ولو حتى هو مطلبش، الخير أقوى من أي شر، سبب انفصالي الرئيسي عن أحمد مديرة أعماله (منها لله) والعصابة اللي حواليه، وسكتت سنين عشان والدته ومن خوفي عليه، بس بعد وفاة والدته حسيت إن الطاقة اللي جوايا استنفدت تماماً، بس مش معناها إني بكرهه أو هسيبه في أي أزمة مهما كان».

وأضافت: «عذرته لأن للأسف عشرته معاها أكتر مني بكتير، أحمد شخص بيصون العشرة فكان محترم عشرتها جداً، رغم إنها أذته بلا رحمة وبلا ضمير، بتمنى بجد كفاية مسجات صعبة بتدخّلني في مود صعب، أنا شخص لا ينتقم رغم إني مش بسيب حقي، بس اللي بيني وبينه خير لا يُقدّر بكنوز الدنيا، أحمد مكي مش شخص عادي عندي، وهفضل أدعيله يعيش مبسوط وربنا يعوضه كل خير».