أعلنت زوجة الرابر المصري ويجز، نور العزاوي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعليقات المسيئة والمتجاوزين.

لم أبحث عن الشهرة

وأكدت العزاوي، عبر منشور على حسابها في «إنستغرام»، أنها لم تبحث عن الظهور الإعلامي أو الشهرة، مشيرة الى أن ارتباطها بويجز جعلها تحت دائرة الاهتمام بشكل لم يكن ضمن خططها.

وقالت: «دخول حياتي الخاصة إلى دائرة النقاش عبر مواقع التواصل صاحبه عدد من التعليقات والرسائل المسيئة»، مشيرة إلى أنها كانت تفضّل عدم الحديث عن الأمور السلبية التي تواجهها، لكنها قررت الرد بعد استمرار التجاوزات.

وأضافت: «فوجئت بتدخل بعض الأشخاص في تفاصيل حياتي الشخصية، رغم أن من حق أي شخص الحفاظ على خصوصيته بعيداً عن الانتقادات أو الإساءة».

تجاوز حدود النقد

وانتقدت نور العزاوي ما وصفته بتجاوز حدود النقد الطبيعي، موضحة أن بعض التعليقات صدرت من أشخاص يعملون في مجالات تتطلب قدراً من المسؤولية، وهو ما جعل الأمر أكثر استغراباً بالنسبة لها.

وأكدت أنها لن تتجاهل أي إساءة تتعرّض لها مستقبلاً، وأنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يوجّه لها أو لعائلتها رسائل تحمل إساءة أو تجاوزاً.

وتعرف العزاوي بنشاطها في مجال التصوير الفوتوغرافي وتنسيق الأزياء، كما ارتبط اسمها بالإطلالات الفنية التي يظهر بها ويجز في أعماله وحفلاته، كونها تساهم في اختيار التفاصيل البصرية الخاصة بمظهره الفني.