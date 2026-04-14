أعلنت السلطات المحلية في الكويت سحب الجنسية الكويتية من الفنان عبدالقادر الهدهود، والمخرج أحمد ريان.

سحب الجنسية

وصدر بحق الهدهود قرار رسمي بسحب الجنسية الكويتية منه، ضمن قائمة تضم 2182 شخصاً شملتهم مراسيم سحب وفقد الجنسية الكويتية الأخيرة، التي طالت شريحة واسعة ممَن اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية أو وفقاً لمواد قانونية محددة تتم مراجعتها حالياً.

والهدهود مولود من أب مصري وأم كويتية، وحصل على الجنسية الكويتية لاحقاً بناءً على هذا الأساس.

أبناء الكويتيات

وأعلن المخرج أحمد ريان سحب الجنسية الكويتية منه من خلال منشور على منصة «إكس»، كتب فيه: «تم اليوم الإعلان عن سحب جنسيتي الكويتيه، مادة خامسة أبناء الكويتيات، الحمد لله على كل نعمه، خيرة بإذن الله وإنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم».

ويأتي هذا القرار في سياق توجّه حكومي حازم بسحب الجنسية من أبناء الكويتيات المتزوّجات من غير كويتيين، والذين حصلوا على الجنسية في فترات سابقة، إذ تخضع هذه الملفات حالياً لتدقيق قانوني شامل يتوافق مع التعديلات الجديدة الصارمة على قانون الجنسية الكويتي.