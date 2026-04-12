رحلت عن عالمنا اليوم (الأحد) أسطورة الغناء الهندي آشا بوسلي عن عمر ناهز 92 عاماً داخل أحد مستشفيات مدينة مومباي، إثر مضاعفات صحية حادة أنهت مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة.

تدهور مفاجئ

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن الراحلة نُقلت إلى المستشفى أمس (السبت) بعد إصابتها بعدوى في الصدر، قبل أن تتدهور حالتها بشكل سريع وغير متوقع، لتفارق الحياة صباح اليوم نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، بعد معاناة مع فشل في وظائف الأعضاء.

نعي مؤثر

وفي أول رد فعل، نعى نجم بوليوود شاروخان الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حساباته على «إنستغرام»، مؤكدًا أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة للفن، وأن صوتها سيظل خالدًا في ذاكرة السينما الهندية.

وأضاف أنها كانت مصدر إلهام ومحبة لجمهور واسع، مشددًا على أن إرثها الفني سيبقى حيًا رغم غيابها، مختتمًا رسالته بكلمات وداع عبّر فيها عن امتنانه لما قدمته خلال مسيرتها.

مسيرة ممتدة

وتُعد آشا بوسلي واحدة من أبرز الأصوات التي صنعت تاريخ الغناء في السينما الهندية، إذ امتد مشوارها الفني لأكثر من 70 عامًا، قدمت خلالها رصيدًا ضخمًا من الأغنيات المتنوعة بين الكلاسيكي والعاطفي والإيقاعي.

كما تعاونت مع كبار الملحنين، وأسهمت في تشكيل ملامح الموسيقى الهندية الحديثة، لتبقى واحدة من أكثر الأصوات تأثيرًا وانتشارًا داخل الهند وخارجها.