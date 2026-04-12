مثلت الفنانة التركية سينام أونسال، المعروفة بدورها البارز في مسلسل «المدينة البعيدة»، أمام المدعي العام في إسطنبول، ضمن التحقيقات الجارية في قضية «مخدرات المشاهير» التي هزت الوسط الفني التركي في الأشهر الماضية.

المنع من السفر

وبعد الاستماع إلى أقوالها، أصدرت السلطات القضائية قراراً يقضي بمنعها من مغادرة البلاد، مع إخضاعها لإجراءات المراقبة القضائية، على خلفية شبهات مرتبطة بتعاطي أو حيازة مواد مخدرة.

الحقيقة واحدة

من جهتها، نفت أونسال بشكل قاطع أي علاقة لها بهذه الاتهامات، مؤكدة عبر حسابها على إنستغرام تواجدها في مدينة ماردين لتصوير عمل فني، وأن اسمها أُدرج ضمن القضية «دون مبرر»، معبرة عن حزنها الشديد لهذا الربط الخاطئ.

كما أعربت الفنانة التركية الشهيرة عن ثقتها الكاملة في القضاء التركي، مشددة على أن «الحقيقة واحدة» وستظهر مع استكمال مجريات التحقيق.

مداهمات متزامنة

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت شخصيات معروفة في الوسط الفني التركي، إذ نفذت قوات مكافحة المخدرات مداهمات متزامنة استهدفت 14 موقعاً مرتبطة بشخصيات عامة، في عملية وُصفت بأنها من أوسع الحملات الأمنية التي تطال الوسط الفني في السنوات الأخيرة.

وشملت التحقيقات أسماء بارزة أخرى مثل الممثل بوراك دينيز الذي تم توقيفه، والممثلة حفصة نور سانجاك توتان، والممثل إحسان إيروغلو، إضافة إلى آخرين مثل إمير جان إيغريك، ميرت دمير، وسومر سيفري أوغلو.

وتتراوح الاتهامات بين حيازة أو تعاطي مواد مخدرة للاستخدام الشخصي، أو ترويجها في بعض الحالات، مع تضارب في مستوى التورط لكل شخص.