يستعد الفنان المصري تامر حسني للعودة إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب استمر لأكثر من 12 عاماً، وتحديداً منذ آخر أعماله «فرق توقيت»، الذي عُرض في 2014.

نقلة فنية

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عودة التعاون بين تامر حسني والمخرج محمد سامي في هذا المشروع الجديد، ليعيدا إحياء نجاحاتهما السينمائية والدرامية السابقة.

وبحسب تصريحات مصادر مقربة من فريق المسلسل، فإن هذه الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدفة تتجه نحو تعاون مختلف كلياً.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهاً قوياً للتعاون مع المخرج شادي عبدالسلام، في خطوة وصفت بأنها نقلة فنية مختلفة في مسيرة تامر حسني الدرامية.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة نجم الجيل في تقديم رؤية بصرية ومحتوى يواكب التطور الهائل الذي شهدته الصناعة خلال سنوات غيابه.

جلسات عمل

وعقد نجم الجيل جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للاستقرار على قائمة الأبطال واختيار الأسماء التي ستشاركه البطولة لضمان توليفة مميزة، وتحديد موعد العرض.

إذ تدرس الشركة المنتجة سيناريوهين، الأول إما الدفع بالعمل في رمضان 2027، أو عرضه خارج الموسم الرمضاني كعمل ضخم يتصدر المنصات الرقمية.