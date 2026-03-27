افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، المبنى الجديد للمقر الرئيسي لمجموعة شركات بنش مارك في مدينة جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة زكي حسنين، والرئيس التنفيذي محمد زكي حسنين، في خطوة تعكس استمرار تطوير البنية التحتية لقطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات بالمملكة.

وتجوّل خلال الزيارة في المكاتب الإدارية والأقسام المختلفة بالمقر، مطّلعًا على منظومة العمل التشغيلية، كما التقى الكوادر العاملة في الشركة واستمع إلى شرح عن أبرز المبادرات والخطط المستقبلية الداعمة لتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية وفق أعلى المعايير المهنية.

عقب ذلك، زار المستشار آل الشيخ مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث اطّلع على مرافق المسرح الرئيسي وقاعات الاحتفالات والتجهيزات التقنية الحديثة التي تدعم استضافة الفعاليات الكبرى وتعزز جاهزية البنية التحتية لقطاع الترفيه في مدينة جدة.

وفي ختام زيارته، أكد آل الشيخ أن مسرح عبادي الجوهر أرينا يُعد تحفة معمارية ومن أجمل المسارح على مستوى الشرق الأوسط، لما يتميز به من تجهيزات حديثة وإمكانات تقنية متقدمة تدعم استضافة كبرى الفعاليات والعروض الفنية وفق أعلى المعايير. كما أعرب عن سعادته بما شاهده خلال زيارته لمقر شركة بنش مارك، مثمّنًا الحضور اللافت للكفاءات الشابة السعودية العاملة في الشركة، ومؤكدًا أن تمكين الشباب الوطني يمثل أحد أبرز مستهدفات تطوير قطاع الترفيه في المملكة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المقر الجديد ومرافقه على نطاق أوسع، بما يتجاوز استضافة الحفلات والفعاليات إلى احتضان العروض المسرحية والأنشطة والمبادرات المختلفة، في ظل ما تشهده مدينة جدة من حراك تنموي متسارع واهتمام متواصل بدعم المشاريع النوعية.

وأضاف آل الشيخ أن السوق الترفيهي السعودي يشهد فرصًا واعدة تتطلب تعزيز حضور الشركات الوطنية في مجال الإنتاج، مؤكدًا أهمية دور شركة بنش مارك في هذا الجانب بالشراكة مع الجهات المتخصصة محليًا وعالميًا، بما يسهم في دعم المحتوى المحلي وتوسيع نطاق صناعة الترفيه في المملكة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بنش مارك، زكي حسنين، عن شكره وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر واهتمامه البالغ بتطوير صناعة الفعاليات في المملكة، مؤكدًا أن تشريفه ودعمه يمثلان الوقود الحقيقي والدافع القوي لمواصلة العمل على تقديم تجارب ترفيهية نوعية واستثنائية وفق أعلى المعايير.

وبعد انتهاء الجولة أكد الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين أن الشركة تعمل جاهدة على مواكبة النهضة التنموية الكبرى التي تعيشها البلاد، عبر تبني معايير عالمية تسهم في تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لصناعة الفعاليات السعودية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء قطاع مستدام يسهم بفاعلية في جودة الحياة وتنمية المحتوى المحلي، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم اللا محدود من معالي المستشار تركي آل الشيخ، ومتابعته الدائمة، وتوجيهاته المستمرة ورؤاه التي مثلت الركيزة الأساسية في تطور ونمو الشركة والارتقاء بقطاع الترفيه نحو أفاق أوسع.