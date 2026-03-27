عادت الفنانة المصرية مي عز الدين للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب نتيجة خضوعها لعملية جراحية دقيقة، إثر أزمة صحية مفاجئة استدعت إدخالها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، لتبدأ بعدها مرحلة التعافي.

أول ظهور

شاركت مي عز الدين جمهورها أول صور لها بعد خروجها من المستشفى عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث اكتفت بوضع رمز تعبيري على شكل قلب دون أي تعليق، في إشارة صامتة إلى امتنانها لدعم جمهورها وحرصهم على الاطمئنان عليها.

رسالة شكر لجمهورها

وكانت مي عز الدين طمأنت سابقاً جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد مغادرتها المستشفى خلال الفترة الماضية، موجهة رسالة شكر للأطباء الذين أشرفوا على حالتها منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى، معربة عن امتنانها الكبير لاهتمامهم ومتابعتهم الدقيقة لحالتها طوال فترة العلاج.

أعمال مي عز الدين

وكانت مي عز الدين غابت عن المشاركة في عمل فني بموسم رمضان الماضي لضيق الوقت، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «قلبي ومفتاحه» مع الفنان المصري آسر ياسين.