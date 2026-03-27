حسمت الفنانة نجاة الصغيرة الجدل المثار حول صورة انتشرت أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض أنها أحدث ظهور لها، مؤكدة أن الصورة غير صحيحة تمامًا ومزيفة.

توضيح رسمي

وكشفت نجاة الصغيرة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أحمد المسلماني، أن الصورة المتداولة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن تداول مثل هذه الصور دون تحقق يسهم في نشر معلومات مغلوطة وإثارة جدل غير مبرر.

تحذير من التضليل

وحذّرت الفنانة من خطورة نشر الصور غير الحقيقية، التي تُستخدم أحيانًا لجذب الانتباه أو ترويج معلومات مضللة، مؤكدة ضرورة التحقق من مصادر المحتوى قبل تداوله، خصوصًا في ظل تطور أدوات التزييف الرقمي.

آخر ظهور موثق

يُذكر أن آخر ظهور رسمي للفنانة نجاة الصغيرة كان في نوفمبر الماضي، خلال زيارتها لأوبرا العاصمة الإدارية الجديدة ومقر الهيئة الوطنية للإعلام، وهو الظهور الأحدث الموثق لها حتى الآن.

تحرك قانوني للأسرة

وعلى جانب آخر، أعلنت أسرة نجاة الصغيرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الادعاءات التي طالت أصولها وجنسيتها، ووصفتها بالمضللة والمسيئة، مؤكدة عزمها مقاضاة كل من يروج لهذه المعلومات، حفاظًا على اسمها وتاريخها الفني.