كشف مدير أعمال الفنان المصري هاني شاكر، خضر عكنان، عن تحسن حالته الصحية وخروجه من وحدة العناية المركزة، حيث تم نقله إلى غرفة عادية داخل أحد مستشفيات فرنسا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

بداية مرحلة التعافي

وأوضح في تصريحات صحفية أن الفنان بدأ بالفعل مرحلة جديدة من العلاج، تتضمن جلسات علاج طبيعي، وذلك عقب استقرار حالته وتحسن وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

رعاية طبية مكثفة

وأشار إلى أن هاني شاكر لا يزال يخضع لمتابعة طبية دقيقة، تشمل برنامج تغذية مكثف يهدف إلى استعادة قوته البدنية ولياقته، تحت إشراف فريق متخصص من الأطباء، في إطار خطة متكاملة للتعافي.

نفي الشائعات

وكانت الفنانة المصرية نادية مصطفى نفت صحة الأنباء المتداولة حول تعرض هاني شاكر للإغماء، مؤكدة أنه لم يفقد وعيه كما أشيع، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، كما أشارت إلى أن بعض التصريحات المنسوبة لمقربين من العائلة غير دقيقة.

المصادر المؤكدة

وأوضحت أن التصريحات الرسمية بشأن الحالة الصحية للفنان تصدر فقط عن نجله شريف هاني شاكر أو عن الفنان مصطفى كامل بصفته نقيب المهن الموسيقية، مؤكدة عدم وجود أي مصادر أخرى مخولة بالحديث عن وضعه الصحي.