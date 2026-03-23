حالت ظروف صحية، كما أعلنت الجهة المنظمة للحفل، دون إحياء الفنان راشد الماجد حفلته المقررة اليوم في الرياض، ضمن فعاليات العيد، في وقت أشارت فيه المعطيات إلى أن كل تفاصيل الحدث كانت تسير حتى اللحظات الأخيرة وفق الخطة المعدة مسبقًا قبل الظرف الصحي المفاجئ.

وبحسب معلومات لـ«عكاظ»، فإن تلك الظروف المعلن عنها حالت دون وصول الفنان راشد الماجد إلى الرياض عبر رحلته القادمة من لندن كما كان مقررًا، فيما كانت الفرق الفنية قد أتمت استعداداتها بشكل كامل.

وأنهت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور وليد فايد بروفاتها النهائية فجر اليوم (الأحد)، داخل مقر إقامتها في الرياض، قبل أن تتجه لاحقًا إلى المسرح لإجراء البروفة الأخيرة بعد عصر اليوم، في مشهد يعكس الجاهزية الكاملة لإقامة الحفل.

غير أن الفريق فوجئ بقرار الإلغاء في وقت متأخر، حيث تم إبلاغهم أثناء تواجدهم في موقع الحفل، ليتم توجيههم بالعودة إلى الفندق، رغم اكتمال تجهيزات المسرح، والتذاكر، والتنظيم، وحتى ترتيبات النقل التلفزيوني.

وبين إعلان «الظروف الصحية» من جهة، واكتمال كافة تفاصيل التنفيذ على أرض الواقع من جهة أخرى، يبقى الإلغاء في لحظاته الأخيرة حدثًا صادمًا لعشاق راشد الماجد الذين انتظروا حفلته، ومثيرًا لقلقهم على صحته.