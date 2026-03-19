حسمت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة الجدل التي انتشرت سابقاً على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن خضوعها لعمليات تجميل، بعدما لفتت ملامحها انتباه الجمهور وأثارت تساؤلات واسعة.

حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

وردت ياسمين عبد العزيز بشكل مباشر على سؤال أحد متابعيها، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، مشيرة إلى أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، وأن صفاء النية وحب الخير للآخرين ينعكسان على ملامح الوجه، مؤكدة أن الحالة النفسية تلعب الدور الأهم في الحفاظ على البشرة.

أعمالها الفنية

وعلى الجانب الفني، شاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل «وننسى اللي كان» مع نخبة من النجوم من أبرزهم: كريم فهمي، محمد لطفي، خالد سرحان، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمود عمرو ياسين، وإدوارد، وآخرون، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

قصة المسلسل

ينتمي مسلسل «وننسى اللي كان» إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين الرومانسية والتشويق، حيث تتطور الأحداث بإيقاع سريع ومفاجآت متلاحقة.