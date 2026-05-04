وعكة صحية مفاجئة لـ «جنات» وسط قلق الجمهور

أثارت الفنانة المغربية «جنات» قلق متابعيها بعدما ألمحت إلى تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، من خلال منشور عبر حسابها على «إنستغرام».

وعكة صحية

اكتفت «جنات» بمشاركة صورة ظهرت فيها أثناء خضوعها لفحوصات طبية، وكتبت عليها عبارة «ادعولي»، ما أثار تساؤلات متابعيها حول طبيعة حالتها الصحية.

وسرعان ما لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين بادروا بالدعاء لها بالشفاء العاجل، متمنين لها تجاوز هذه الوعكة الصحية في أقرب وقت.



آخر أعمالها

وفي سياق آخر، حققت «جنات» تفاعلًا ملحوظًا بعد طرحها أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «إنت صح»، والتي تعاونت فيها مع الشاعر مصطفى ناصر، والملحن كريم نيازي، بينما تولى التوزيع الموسيقي يوسف حسين.

أعمالها المنتظرة

ومن المقرر أن تعكف «جنات» في الفترة القادمة على وضع اللمسات النهائية لألبومها الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال موسم صيف 2026 في الأسواق.

ويحمل الألبوم المرتقب مجموعة من المفاجآت الفنية، إذ يشهد تعاونها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، في إطار تجربة موسيقية جديدة تسعى من خلالها لتقديم تنوع مختلف في أعمالها.