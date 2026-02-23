تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل جماهيري ضخم يوم 7 أبريل القادم عند أهرامات الجيزة، ضمن جولتها العالمية «Las Mujeres Ya No Lloran»، وسط توقعات بحضور واسع في واحدة من أبرز سهرات الموسم الفني في مصر.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة عروض عالمية تحمل اسم ألبومها الأخير، وتراهن خلاله على تقديم عرض بصري واستعراضي ضخم يواكب طبيعة الموقع الأثري الأشهر في العالم.

عودة بعد 2007

ويمثل الحفل عودة لشاكيرا إلى مصر بعد عرضها الناجح عام 2007 في الموقع نفسه، ضمن جولة «Oral Fixation Tour»، وهو الحفل الذي حظي حينها بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة.

وتتوافر التذاكر حالياً عبر المنافذ المختلفة في القاهرة، فيما يتوقع أن تقدم باقة من أشهر أغانيها التي صنعت شعبيتها العالمية على مدار سنوات، في أجواء تمزج بين الموسيقى والتاريخ.

سقوط مفاجئ في السلفادور

وعلى جانب آخر، كانت شاكيرا قد تعرضت لموقف محرج خلال حفلها الأخير في السلفادور، بعدما فقدت توازنها وسقطت على ركبتها أثناء أداء استعراضي على المسرح.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظة السقوط، حيث واصلت الغناء بثبات وابتسامة، قبل أن تنهض سريعاً وتستكمل فقرتها بشكل طبيعي، في موقف عكس احترافيتها أمام جمهورها.