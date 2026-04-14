في تحرك دبلوماسي يعكس تسارع التنسيق الإقليمي، يصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المملكة غداً، في زيارة قصيرة تهدف إلى وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صورة مستجدات المباحثات الأمريكية – الإيرانية التي استضافتها إسلام آباد مؤخراً، وسط تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.

إحاطة مباشرة لولي العهد

وكشفت مصادر باكستانية رفيعة لـ«عكاظ» أن الزيارة تأتي في إطار نقل صورة شاملة عن مسار المفاوضات، ونتائج الجولات الأخيرة، في ظل الدور الذي تضطلع به باكستان كوسيط يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وأوضحت أن شريف سيستعرض أبرز ما دار في المحادثات، والتحديات التي واجهت التفاوض، إلى جانب فرص البناء على ما تحقق خلال الجولة الماضية.

أبعاد سياسية واقتصادية

وأكدت المصادر أن الزيارة لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى ملفات اقتصادية، في ظل حرص إسلام آباد على تعزيز شراكتها مع الرياض، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها باكستان.

وبيّنت أن الزيارة تمثل أيضاً فرصة لتقديم الشكر للمملكة على دعمها الاقتصادي، الذي أسهم في تخفيف الضغوط المالية خلال المرحلة الراهنة.

تنسيق حول استقرار المنطقة

وشددت المصادر على وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الإقليمية، لا سيما أهمية الحفاظ على أمن الملاحة الدولية، وتجنب اتساع رقعة الأزمات، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية بدلاً من التصعيد.

زيارة الجدعان تمهد للخطوة

وتأتي زيارة شريف بعد أيام من تحرك سعودي مماثل، حيث أجرى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان زيارة إلى إسلام آباد، التقى خلالها رئيس الوزراء الباكستاني، وبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم باكستان في مجالات الطاقة والاستثمار.

شراكة تتصاعد استراتيجياً

وشهدت العلاقات السعودية – الباكستانية في الفترة الأخيرة تطوراً لافتاً، مدفوعة بتوقيع اتفاقيات تعاون، من بينها اتفاقية الدفاع المشترك، إلى جانب تنامي التنسيق حيال القضايا الإقليمية، ما يعكس انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر عمقاً وشمولية.