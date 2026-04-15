في حين أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الموافقة على خطط لاستمرار الحرب في إيران ولبنان، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (⁠الأربعاء)، ‌أن الجيش على وشك اجتياح منطقة ⁠بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل ​التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.



وأوضح نتنياهو في بيان أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز المنطقة ‌الأمنية في جنوب ​لبنان، وضرب ​«حزب الله».



وحول محادثات إيران، قال نتنياهو إن ​الولايات ⁠المتحدة ‌تبقي إسرائيل على اطلاع بالمستجدات وإن الجانبين على اتفاق، مضيفاً: «نحن ‌مستعدون لأي سيناريو في حال فشل وقف إطلاق ​النار مع إيران».



من جهته قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير: «لن نسمح لإيران بتحقيق إنجازات في الملف النووي، وفي هرمز، وفي باقي القضايا المطروحة، نحن في حالة تأهب عالية جداً، والأهداف جاهزة، ونحن قادرون على هجوم قوي بشكل فوري».



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمق الضربات الموجهة لـ«حزب الله» على عدة محاور، معتبراً مقتل أكثر من 1700 قتيل منذ بداية المعركة «ضربة قاسية للحزب».



ولفت إلى العمليات مستمرة في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان مشدداً بالقول: «لقد أوعزت بأن تتحول كل المنطقة جنوباً حتى نهر الليطاني إلى منطقة قتل للحزب».