في اليوم العالمي للفن، يتقدّم اسم محمد عبده بوصفه الذاكرة الحيّة للفن السعودي، وصوته الأكثر حضورًا وتأثيرًا حتى اليوم؛ ليس كفنانٍ عابر، بل كحالةٍ صنعت معيارًا يصعب تجاوزه.

لم تكن بداياته عادية؛ وُلد في بيئة قاسية، وعاش اليُتم مبكرًا، متنقّلًا بين الفقد ومسؤوليات الحياة، لكن تلك القسوة لم تُطفئ صوته، بل صقلته. منذ انطلاقته في ستينيات القرن الماضي، بأعماله الأولى مثل «خاصمت عيني من سنين» و«الرمش الطويل»، كان واضحًا أن هذا الصوت لا يبحث عن شهرة، بل عن مكانة. ومع تعاونه المبكر مع أسماء شعرية كالأمير خالد الفيصل، تشكّل وعي فني مختلف، قائم على الكلمة العميقة واللحن المتقن.

عرف عنه انغماسه الكامل في تفاصيل العمل؛ لا يمرّ لحن دون تمحيص، ولا تُغنّى كلمة دون اقتناع. تلك الصرامة جعلت من أعماله مثل «الأماكن»، «ليلة خميس»، و«مذهلة» ورائعته الأشهر صوتك يناديني علامات فارقة، لا في السعودية فحسب، بل في الوجدان العربي. علاقاته الفنية لم تكن عابرة؛ شراكات ممتدة مع ملحنين وشعراء كبار، صنعت مشهدًا متكاملًا، كان هو أحد أعمدته الأساسية.

اليوم، لا يُقاس تأثير محمد عبده بعدد الحفلات أو الألبومات، بل بقدرته على البقاء معيارًا. أجيال كاملة تشكّلت ذائقتها على صوته، وفنانون كُثر مرّوا، لكنه ظلّ الثابت الأبرز. في سجلّ الفن السعودي يبدو اسمه كمرجعية لا كمرحلة.

في يوم الفن العالمي، لا يُستدعى محمد عبده للتكريم فقط، بل للتذكير بأن الفن، حين يُصنع بإخلاص يتحول إلى قدر لا إلى مهنة.