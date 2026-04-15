كرة القدم لعبة لكنها تأخذك أحياناً إلى أن تكون جزءاً أصيلاً من إثارتها وإثرائها.

جنونها يجب أن تسلّم به ونحذر منه في نفس الوقت.

تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد أن حبس أنفاسنا إلى درجة أن أكثرنا إن لم نكن كلنا رمى المنديل بعد أن أضاع توني ما لا يضيع في الوقت القاتل.

مجنونة هذه الكرة في تلاعبها بأعصاب عشّاقها لكنها منصفة إذا أرادت، ويأخذك إنصافها إلى أن تقول لها يا حبي لك.

سجل رياض محرز هدفاً لا يسجله إلا رياض، رقّى به الأهلي وارتقى إلى دور الثمانية في بطولة هو بطلها.

صرخت بعد أن فعلها رياض في مرمى الدحيل، وقلت كلاماً أذكر بعضه، وبعضه تركته حيث كنت.

الهلال أمام السد لم يكن يلعب مباراة بل عدت إلى مباريات في مواجهة واحدة أولها بين مانشيني وإنزاغي، وثانيها بين أكرم عفيف وسالم الدوسري، وثالثها كانت بين زعيم وزعيم آخر.

ستة أهداف في مباراة يديرها أساتذة الدفاع في العالم إنزاغي ومانشيني يجعلنا نقول بكل ثقة الوضع لم يكن تحت السيطرة بقدر ما خرج عنها وقدم لنا ذاك الجنون.

غضب اجتاح الهلاليين بعد هذا الخروج من بطولة كانت حلماً والأحلام في هكذا مباريات تتبدّد بتفاصيل صغيرة لكنها مؤثرة يا إنزاغي.

حاولت أن أربط حدثاً بآخر، ولكن خفت أن يؤخذ الربط إلى غير سياقه وندخل في جدل صاخب لسنا في حاجة إليه.

الأهلي قادم الجمعة على مباراة لن تكون سهلة إذا لم يعطها حقها من الاحترام.

ينبغي أن يكون الحضور الجماهيري ضعف ما حضر في مباراة الدحيل لكي تكتمل المعادلة.

أخيراً: قال سقراط: «تكلم حتى أراك».

‏رد عليه دوستويفسكي بعدها بأكثر من ألفي عام قائلاً: «إياكَ أن تظن أنكَ عرفتني لمجرد أني تحدثتُ إليك».