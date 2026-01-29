كشفت المحامية ريم بحر، إطلاق سراح صانعة المحتوى الدكتورة خلود وزوجها أمين من السجن بكفالة قدرها 5,000 دينار كويتي، وذلك بعد توقيفهما بمطار الكويت في وقت سابق من هذا الشهر، أثر اتهامات تتعلق بتعاطي الممنوعات وغسل الأموال وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، وقضت الدكتورة خلود وزوجها 12 يوماً في السجن على ذمة التحقيق.

مصادر الثروة

وواجهت الدكتورة خلود سابقا تساؤلات واسعة حول مصادر ثروتها، خصوصاً بعد ظهورها بهدايا فاخرة، لتؤكد حينها أن جميع مصادر دخلها ودخل زوجها مُعلنة وواضحة.

كما أوضحت أن زوجها يعمل في مجال الإعلانات ويمتلك شركة خاصة، إلى جانب نشاطه في القطاع العقاري، نافية بشكل قاطع ما وصفته بالاتهامات المغرضة.