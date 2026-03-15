توفي اليوم الإعلامي جمال ريان، أحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بتاريخ قناة الجزيرة منذ تأسيسها، عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من 5 عقود، شكّل خلالها علامة فارقة في تقديم الأخبار والبرامج السياسية.

المذيع الأول

ويُعد ريان أحد مؤسسي قناة الجزيرة، وأول مذيع ظهر على شاشة الجزيرة عند انطلاقها في 1996، وقدم حينها النشرة الافتتاحية التي مثلت بداية مرحلة جديدة في الإعلام العربي. وعلى مدى نحو 3 عقود من الزمن ظل ريان أحد رموز القناة وأكثر وجوهها شهرة وحضوراً.

تجربة مهنية مميزة

ولد جمال ريان بمدينة طولكرم في فلسطين المحتلة في 23 أغسطس، ويحمل الجنسية الأردنية.

بدأ مسيرته الإعلامية مذيعاً للأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة والتلفزيون الأردني عام 1974، وتنقل بين محطات إعلامية عربية ودولية، منها هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، وتلفزيون الإمارات، وهيئة الإذاعة البريطانية.