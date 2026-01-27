نشرت الفنانة السورية جومانا مراد البوستر الدعائي الرسمي لمسرحية «سمن على عسل»، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة.

مسرحية كوميدية

وقالت جومانا في منشورها: من المقررعرض المسرحية بداية من يوم 3 إلى 7 فبرايرالقادم على مسرح محمد على بمنطقة البوليفارد، مشيرة إلى أن المسرحية كوميدية.

صناع العمل

وتجمع المسرحية كلاً من جومانا مراد ومعتصم النهار بجانب سارة بركة، شكران مرتجى، أيمن رضا، هيا مرعشلى، جمال العلى، وأحمد عبدالوهاب، والعمل من إخراج بتول عرفة.

اللون الأزرق

من جهة ثانية تشارك جومانا مراد في رمضان القادم بمسلسل «اللون الأزرق»، والمكون من 15 حلقة من تأليف الكاتبة مريم نعوم.

وتقدم جومانا خلال المسلسل قصة مستوحاة أحداثها من المجتمع، تحمل قدراً من المعاناة والمشاعر، ويشاركها بالعمل كل من أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، حنان سليمان، يارا قاسم وآخرون، وإخراج سعد هنداوي.