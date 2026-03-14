أثار رد مدافع الأهلي ميريح دميرال تفاعلًا واسعًا عبر منصة «X»، وذلك عقب نهاية مواجهة فريقه أمام القادسية التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.



وكان الحساب الرسمي لنادي القادسية قد نشر تغريدة بعد المباراة كتب فيها: «عساه كان شوط ممتع؟»، في إشارة إلى أحداث اللقاء، حيث أرفق الحساب صورة تظهر نتيجة المباراة (3-2) إلى جانب صورة لمدافع الأهلي ميريح دميرال داخل تصميم المنشور.



وجاء رد دميرال عبر حسابه الشخصي على منصة «X»، حيث كتب: «الفرق الصغيرة تحتفل بالفوز على الفرق الكبيرة، بينما تحتفل الفرق الكبيرة بالبطولات التي تفوز بها»، في تعليق اعتبره العديد من المتابعين ردًا مباشرًا على تغريدة نادي القادسية بعد نهاية المباراة.



ولقيت هذه التدوينة تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير، إذ تداولها المتابعون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل الذي رافق المباراة والنتيجة التي حسمها القادسية لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وشهدت المواجهة بين الفريقين إثارة كبيرة داخل أرضية الملعب، بعدما تبادل الطرفان تسجيل الأهداف خلال مجريات اللقاء، قبل أن ينجح القادسية في حسم النتيجة لصالحه، ليضيف ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.



وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولات الأخيرة من المسابقة، حيث تتواصل المنافسة بين الأندية لتحقيق أفضل النتائج مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.