قدّم صانع المحتوى تامر شاهين، الملقب بـ«العندليب الأبيض»، اعتذاراً رسمياً لأسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، مؤكداً احترامه لمكانة العندليب الأسمر، وتعهد بالتوقف عن أي ظهور يسبب إزعاجاً للأسرة.

لا أتشبه بعبدالحليم

واعتذر شاهين بعد إعلان أسرة عبدالحليم حافظ اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب استخدامه اسم وصور وتاريخ الفنان الراحل في محتوى اعتبرته مسيئاً ومشوهاً لإرثه الفني.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال شاهين: لن أظهر مرة أخرى أمام الجمهور إذا كان ذلك يزعج أسرة عبدالحليم حافظ، موضحاً أنه لا يقصد تشبيه نفسه بالفنان الراحل، بل يقدم شخصيات فنية متعددة، مؤكداً أنه يتبرأ من أي ربط لاسمه باسم عبدالحليم حافظ. وأضاف: «أنا أتبرأ من ذلك ولن أصبح عبدالحليم».