يعود الفنان إبراهيم الحجاج إلى الشاشة الفضية رمضان القادم بمسلسل «يوميات رجل متزوج»، الذي يعد جزءاً ثانياً من مسلسل «يوميات رجل عانس»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً رمضان الماضي.

استكمال الرحلة

ويستكمل «يوميات رجل متزوج» رحلة بطل المسلسل «عبد الله»من العزوبية إلى الحياة الزوجية، مع معالجة كوميدية لقضايا السكن العائلي، والضغوط المادية، والخصوصية، وصراع الأجيال، والتحديات الاجتماعية بكل ما تحمله من مفارقات إنسانية.

المسلسل الجديد ينقل الشخصية الرئيسية إلى مرحلة مختلفة كلياً، يتزوج خلالها عبد الله من أروى، ويجد نفسه مضطراً للعيش معها في منزل عائلته، برفقة والده ووالدته، في إطار كوميدي اجتماعي خفيف يستلهم تفاصيله من واقع الحياة اليومية، ويعالج بأسلوب ساخر موضوعات شديدة القرب من الجمهور الخليجي والعربي، مثل السكن العائلي، والضغوط المادية، وحدود الخصوصية، وتوازن العلاقات بين الزوجة والأهل والأصدقاء.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب إبراهيم الحجاج كل من: آيدا القصي، فاطمة الشريف، سعيد صالح، ريم صفية، محمد القحطاني، فتون الجار الله، حكيم جمعة، فيصل الدوخي، نواف الشبيلي، وآخرون، بينما يتولى الإخراج عبد الرحمن السلمان.

عالم المتزوجين

ووصف الحجاج التحول الدرامي في شخصية عبد الله بالانتقال من البحث عن شريكة حياة إلى اختبار حقيقي لمعنى الاستقرار والمسؤولية، وقال في تصريحات إعلامية: «تكبر المسؤوليات وتزداد معها المتطلبات، فيتغيّر الإنسان بعد الزواج لأنه يمر بمرحلة نمو نفسي وفكري، وهذا ما سنتابعه في رحلة عبد الله الجديدة إلى عالم المتزوجين».

وأضاف: «السر في نجاح الموسم الأول يعود إلى تماهي الجمهور مع القصة والشخصيات، إضافة إلى الطابع الكوميدي القائم على المواقف الحياتية اليومية»، مشيراً إلى أن الموسم الجديد يقدم خطوطاً درامية أكثر عمقاً، مع انفتاح عالم عبد الله على أسرة زوجته ومحيطها الاجتماعي، بما يفرض تحديات جديدة، ويضيف أبعاداً مختلفة إلى السرد.