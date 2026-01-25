طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «أولاد الراعي»، بطولة الفنان ماجد المصري، البرومو التشويقي الأول تمهيداً لعرضه ضمن سباق دراما رمضان، كاشفاً عن أجواء درامية مشحونة بالتوتر والغموض.

أكشن وغموض

تضمّن البرومو عدداً من المشاهد الحافلة بالصراع والأكشن، وسيطرت أجواء التوتر والترقّب على الإعلان، مع لقطات مطاردات وتهديدات متلاحقة تعكس طبيعة الأحداث وتصاعدها.

مواجهات عائلية

وظهر ماجد المصري وهو يخوض مواجهات حادة مع أشقائه، قبل أن تتصاعد الأحداث وينتهي به الأمر في قبضة الشرطة الأجنبية، في تصعيد درامي يكشف عن عمق الخلافات داخل عائلة الراعي.

جُمل لافتة

وسيطر على البرومو عدد من العبارات اللافتة التي يلقيها بطل العمل، وتعكس ازدواجية الشخصية التي يجسدها، وتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول دوافعها ومصيرها داخل الأحداث.

نجوم العمل

يشارك في بطولة المسلسل ماجد المصري، أمل بوشوشة، نيرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، شادي مقار، محمد عز، فادية عبدالغني، وآخرون، والعمل من تأليف ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

قصة المسلسل

يناقش «أولاد الراعي» عدداً من القضايا الاجتماعية، أبرزها صراعات الميراث بين الأشقاء وما يترتب عليها من تفكك وصدامات عائلية في 30 حلقة، ويُعرض عبر شاشة CBC في موسم رمضان 2026.