نفى الفنان الأردني منذر رياحنة بشكل قاطع ما أوردته الشركة المنتجة في بيان صحفي حول تعرضه للغرق أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد «روح أوف» في مدينة شرم الشيخ دون وقوع أي إصابات.

أول تعليق من منذر رياحنة

وقال منذر رياحنة في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنه تفاجأ من خروج الشركة المنتجة للمسلسل للحديث عن تعرضه للغرق وهذا غير صحيح تماماً، معلقاً: «معلومات خاطئة ومفيش أي حاجه».

تصوير نصف مشاهد العمل

وفي سياق آخر، انتهى صناع العمل من تصوير نصف مشاهد العمل في شرم الشيخ والعين السخنة، فيما تتواصل عمليات التصوير حاليًا في أبو ظبي، ضمن خطة إنتاجية تعتمد على تنوع مواقع التصوير.

قصة المسلسل

يعد «روح أوف» عملا كوميديا يسلط الضوء على صراع الأجيال في عالم الموسيقى، من خلال قصة مطرب شهير فقد نجوميته في تسعينات القرن الماضي، ويحاول استعادتها بالتعاون مع نجوم الراب الصاعدين، ما يتحول إلى صراعات ومواجهات فنية.

نجوم العمل

يشارك في المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، بينهم منذر ريحانة، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، طارق النهري، شريف باهر، إلى جانب نجوم الراب مثل سمير عفرتو، فليكس، ريشا كوستا، وسماره، لتقديم مزيج بين الأداء التمثيلي والموسيقى المعاصرة.

ضيوف شرف بالعمل

كما يشهد المسلسل ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهم: محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى مشاركة الوجه الجديد ريم توفيق في أدوار تضيف ثقلًا وحضورًا للأحداث.