تعاقد الفنان المصري صلاح عبد الله رسميًا على بطولة مسلسل «إعلام وراثة»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بمشاركة عدد من النجوم بينهم سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد فهيم.

المسلسل من تأليف كريم سرور، الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، وإنتاج محمد عطية الديب.

وأعلنت الشركة المنتجة الانتهاء من التحضيرات اللوجستية ومعاينة أماكن التصوير، على أن تبدأ أولى المشاهد مطلع الأسبوع القادم، لضمان إنجاز جزء كبير من العمل قبل حلول الشهر الكريم.

كما تواصل الشركة التعاقد مع مجموعة من الوجوه الشابة والنجوم لضمان ظهورهم كضيوف في حلقات المسلسل، مع مراعاة التنوع في الشخصيات لتقديم عمل جذاب وشامل للجمهور.

آخر أعمال صلاح عبد الله

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «حرب الجبالي»، وجمع العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية، حيث شارك في بطولته كل من: أحمد رزق، فردوس عبد الحميد، رياض الخولي، سوسن بدر، أحمد بدير، أشرف عبد الغفور، هبة مجدي، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.