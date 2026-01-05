تتواصل أزمات مسلسل «عاليا»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بعد إعلان الفنان عمرو عابد اعتذاره عن المشاركة في العمل، لينضم إلى قائمة المنسحبين، وفي مقدمتهم بطلة المسلسل غادة عبد الرازق، ما يضع المشروع في مأزق إنتاجي حقيقي.

اعتذارات متتالية

وجاء اعتذار عمرو عابد بعد أيام قليلة من انسحاب غادة عبد الرازق، التي بررت قرارها بعدم التزام الشركة المنتجة ببنود التعاقد، وتأجيل بدء التصوير أكثر من مرة دون أسباب واضحة، رغم تحديد موعد مبدئي لانطلاق العمل في 15 يناير 2025.

توتر إنتاجي

وتشير مصادر مطلعة إلى أن تكرار التأجيلات وعدم وضوح الرؤية الإنتاجية دفعا عدداً من صناع العمل إلى إعادة النظر في الاستمرار، ما انعكس سلباً على استقرار المسلسل، وأثار تساؤلات حول قدرته على اللحاق بالموسم الرمضاني القادم.

مصير غامض

وبات مصير «عاليا» معلقاً في ظل انسحاب أبطاله وتزايد المشكلات التنظيمية، رغم أن العمل يحمل توقيع المؤلف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، وهما اسمان كان يعوّل عليهما لإخراج المشروع إلى النور.

أحدث أعمال عمرو عابد

وعلى الصعيد الفني، يُعد فيلم «صف تاني» أحدث أعمال عمرو عابد السينمائية، الذي شارك في عرضه ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي. الفيلم من تأليفه وإخراجه، وشاركت في الكتابة يمنى خطاب، وهو من إنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد، ويضم نخبة من الفنانين.

مشاريع قادمة

كما يستعد عمرو عابد لطرح فيلم «القصص» بدور العرض السينمائي، عقب مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، وهو من إخراج أبو بكر شوقي، وبطولة أمير المصري، نيللي كريم، خالد مختار، إلى جانب عمرو عابد، وعدد من النجوم.