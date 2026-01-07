أعلن الفنان المصري عمرو سعد، اسم المسلسل الجديد الذي يخوض به موسم دراما رمضان القادم، وهو بعنوان «إفراج»، وذلك بعد أن كان العمل متداولًا باسم «عباس الريس» في الفترة الماضية، ويُعد من أكثر الأعمال المنتظرة في خريطة الموسم الرمضاني القادم، بمشاركة عدد كبير من النجوم وفريق عمل متكامل.

وانطلق سعد بنشر أول صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، معبّرًا عن حماسه الكبير لهذا المشروع الدرامي، الذي يتوقع أن يحظى بتفاعل واسع من الجماهير المصرية والعربية. وتدور أحداث مسلسل (إفراج) في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد عمرو سعد شخصية «عباس»، الشاب الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة ويسعى لتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي عبر العمل في مهن وحرف متعددة، لكن مسار حياته يتغير بشكل جذري بعد تعرضه لعملية نصب من شخصية نافذة في الحي الذي يعيش فيه، ما يدفعه إلى وضع خطة محكمة لاستعادة حقه والانتصار على الظلم الذي واجهه، في رحلة درامية مليئة بالصراعات والتقلبات.

ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين والفنانات إلى جانب عمرو سعد، من بينهم تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، علاء مرسي، عبدالعزيز مخيون، عمر السعيد، شريف دسوقي، جهاد حسام الدين، صفوة، بسنت شوقي وسارة بركة، في عمل من تأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق أنور الصباح عبر شركته للإنتاج الفني. وينظر إلى «إفراج» كعمل درامي يحاول المزج بين الواقعية الاجتماعية والصراع الشخصي، مع تقديم صورة معبرة عن تحديات الحياة اليومية في البيئة الشعبية، ما يجعل من المسلسل إضافة مهمة في خريطة الدراما الرمضانية لعام 2026.