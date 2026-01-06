حسم المؤلف المصري نادر صلاح الدين، الجدل حول تقديم جزء ثانِ من فيلم «حلم العمر» بطولة الفنان المصري حمادة هلال، بعد خروج أحد أبطال الفيلم يؤكد تقديم جزء جديد بعد عرض الجزء الأول منه عام 2008 أي ما يقرب من 18 عاماً منذ عرضه.

ونفى مؤلف فيلم «حلم العمر»، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، صحة ما تم تداوله بشأن التحضير لجزء ثانٍ من العمل، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا توجد أي نية حالياً لتقديم جزء جديد.

وشدد على أنه في حال اتخاذ قرار بإنتاج جزء ثانٍ، فإن الإعلان الرسمي سيكون من خلال الشركة المنتجة فقط، وليس عبر أي من أبطال الفيلم.

حمادة هلال.

أبطال الفيلم

يشار إلى أن فيلم «حلم العمر» ضم عدداً من الفنانين أبزرهم الفنان حمادة هلال، دينا فؤاد، هالة فاخر، توفيق عبدالحميد، حجاج كامل، رامي وحيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج وائل إحسان.

ودارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول شاب فقير يعشق الملاكمة منذ الصغر ويسعى للتألق في هذه الرياضة بدعم مدربه، لكنه يواجه تحديات كبيرة عندما يقع في حب فتاة من عائلة ثرية، ما يضعه أمام ضغوط عائلية ومنافسة عاطفية تهدد مستقبله الرياضي وحياته النفسية.