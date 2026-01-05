عادت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور إلى الواجهة بعد أزمتها الأخيرة مع هجوم مواقع التواصل بعد صورها في إحدى المناسبات الفنية، من خلال ظهورها في مسلسل سنجل ماذر فاذر، الذي يُقدَّم في إطار كوميدي رومانسي، ويتناول قضايا الأسرة بعد الطلاق بأسلوب خفيف يعتمد على الحلقات القصيرة والمواقف اليومية، بعيدًا عن الطرح الاجتماعي التقليدي.

وتجسد فيه شخصية «سلمى»، منظمة الحفلات، وهي شخصية تعكس واقع العديد من السيدات بعد الانفصال، لا سيما الأمهات اللواتي يواجهن تحديات متداخلة بين تربية الأبناء ومتطلبات المجتمع وضغوط الحياة. ويقدّم العمل هذه التجربة الإنسانية بلغة كوميدية هادئة، توازن بين الطرافة والبعد الواقعي دون الوقوع في المباشرة أو الوعظ.

وتأتي هذه التجربة ضمن سلسلة من الأعمال التي قدّمت فيها ريهام عبدالغفور أدوارًا ذات طابع أسري وإنساني خلال الفترة الأخيرة، من بينها مسلسل كتالوج، إلى جانب مشاركتها في فيلم خريطة رأس السنة، الذي شهد أداءً مختلفًا لها، عبر تجسيد شخصية فتاة مصابة بمتلازمة داون، في تجربة ركزت على البعد الإنساني والبساطة الشعورية.

ويعكس هذا المسار الفني توجّه ريهام نحو أعمال تراهن على التفاصيل اليومية والقصص القريبة من الناس بحسب تصريحاتها، مع تنويع في القوالب الدرامية بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، بما يعزز حضورها الفني خارج الأطر الموسمية المعتادة.