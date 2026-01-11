طمأن الفنان المصري محمد إمام، جمهوره ومتابعيه بعد تعرضه للإصابة خلال تقديمه أحد مشاهد الأكشن أثناء تصوير مسلسله «الكينج»، المقرر عرضه رمضان القادم.

ونشر إمام رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، كتب فيها «الحمد لله، حصل خير. كله عشانكم، وإن شاء الله هتتفرجوا على أكشن جديد على المسلسلات العربية».

إصابة متكررة

وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها الفنان محمد إمام أثناء تصوير العمل، إذ كشف سابقًا عن مشهد كاد يتعرض خلاله لإصابة خطيرة.

كما كشف محمد إمام سابقاً عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك» أن تتر مسلسله «الكينج» سيجمع لأول مرة بين المغني الشعبي أحمد شيبة ومؤدي المهرجانات عصام صاصا في عمل غنائي مليء بالحماس والإثارة.

أبطال العمل

وتتمحور أحداث مسلسل الكينج، في إطار اجتماعي، ويشاركه بالعمل كل من حنان مطاوع، ميرنا جميل، وكمال أبو رية وحجاج عبد العظيم وآخرون، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.