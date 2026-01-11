لقي المغني ومؤلف الأغاني الكولومبي ييسون خيمينيز مصرعه عن عمر ناهز الـ34 عاماً أمس (السبت)؛ إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله بالقرب من العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وفاة الركاب

وكان خيمينيز في طريقه إلى مدينة ميديلين لإحياء حفل غنائيفي مارينيّا، وخلال محاولة إقلاع الطائرة الصغيرة المستأجرة، المسجَّلة تحت الرقم N325FA، واجهت صعوبة في اكتساب الارتفاع بعد مغادرتها المدرج، قبل أن تتحطم في حقل قرب نهاية المدرج في مطار خوان خوسيه روندون.

ووفق موقع Evrimagaci، لم ينجُ جميع ركاب الطائرة وعددهم 6 أشخاص، الطيار، ومساعده، و4 ركاب، من بينهم خيمينيز وأعضاء من فريقه الموسيقي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصوّرة من موقع الحادثة تُظهر بقايا الطائرة الصغيرة وهي تلتهمها النيران.

وحتى الآن، لم يعلن رسمياً عن سبب التحطم، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

حلم بالموت

وأعاد المعجبون تداول تصريحات سابقة لخمينينز يتحدث فيها عن أحلامه المتكررة ،التي يرى فيها نفسه يموت في حادثة تحطم طائرة، وقال في أحد اللقاءات العام الماضي حلمت مرات عدة بأنني أموت في حادثة تحطم جوي.

ولد خمينينز في 26 يوليو 1991 في مانثاناريس بإقليم كالداس، وبدأ مشواره الفني في سن السابعة، واستطاع خلال سنواته المبكرة تسجيل أول 5 أغانٍ له، لتكون بذلك حجر الأساس لشهرته.

وجاءت انطلاقة جيمينيز الرسمية بعد إصدار ألبومه الأول Con El Corazón – Volumen 1 في 2013، وحظي بشهرة كبيرة من خلال أغنيته Porqué la Envidia، المدرجة ضمن ألبومه الثاني في 2015، فيما استطاع ترسيخ مكانته نجماً صاعداً بسبب كلمات أغانيه الصادمة التي تعبر عن واقع جمهوره تحديداً الكولومبي.

وكانت اللحظة المفصلية في مسيرته الفنية بعد إصدار أغنيته Aventurero في 2018، التي تجاوزت الـ400 مليون استماع، متصدرة قوائم الأكثر استماعاً لأكثر من 20 أسبوعاً.

وعلى مدار مسيرته، ألّف خيمينيز أكثر من 70 عملاً موسيقياً، وشارك في برامج تلفزيونية، وكان أحد أعضاء لجنة تحكيم في برامج لاكتشاف المواهب، ملهماً جيلاً جديداً من الفنانين.