أعادت دراسة موسيقية حديثة النقاش حول الذائقة السمعية وحدود التكرار المقبول، بعدما صنّفت مجموعة من الأغاني العالمية بوصفها الأكثر إزعاجاً خلال عام 2025، استناداً إلى تحليل علمي لسلوك المستمعين على المنصات الرقمية.

اعتمدت الدراسة، التي أعدّتها شركة Seat Pick المتخصصة في تحليل تفاعل الجمهور، على ما سمّته «مؤشر الإزعاج»، وهو مقياس يجمع بين عدة عناصر تقنية وسلوكية، من بينها كثافة التكرار، والحشو الغنائي، والحدة الصوتية، والرتابة اللحنية، إضافة إلى الانتشار المكثف عبر منصات مثل تيك توك. وشملت العيّنة أفضل 50 أغنية رواجاً خلال العام، مع رصد آراء المستمعين وتفاعلهم الفعلي معها.

ووفق النتائج، تصدّرت الفنانة الأمريكية سابرينا كاربنتر القائمة، بعدما اعتبر 46% من المشاركين، أن أغنيتيها «Sugar Talking» و«Tears» من الأكثر إزعاجاً، نتيجة التكرار العالي وبنية الكورس المتشابهة. وجاءت في المراتب التالية أعمال لكل من: ليدي غاغا، وجيمين، حيث رُصدت ملاحظات تتعلق بحدة الأصوات والإيقاع السريع المستمر.

كما ضمّت القائمة أغنيات شهيرة مثل «Beautiful People» لـ«ديفيد غيتا» و«سيا»، في حين سُجّل حضور أقل إزعاجاً لأغنية «Memoria» للفنانة روزاليا. وعلى مستوى تيك توك تحديداً، تصدّرت «Dame Un Gurr» لفرقة Fantomel بالتعاون مع Kate Linn قائمة المقاطع الأكثر إزعاجاً بسبب الإفراط في التكرار القصير.