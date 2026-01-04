منعت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإغلاق الأجواء في منطقة الكاريبي النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو من استلام جائزة «ديزرت بالم» ضمن مهرجان «بالم سبرينغز» السينمائي الدولي المقام بمركز مؤتمرات بالم سبرينغز.

حصار جوي

دي كابريو (51 عاماً) كان يقضي عطلة رأس السنة في جزيرة «سانت بارتس» برفقة صديقته فيتوريا سيريتي وتوم برادي، ووجد نفسه محاصراً بقرار إغلاق الأجواء في منطقة الكاريبي، ما اضطره للتغيب عن حفل توزيع جوائز المهرجان، إذ كان مقرراً تسلمه جائزة «ديزرت بالم» للإنجاز عن أدائه المذهل في أحدث أفلامه.

وقال متحدث باسم المهرجان: «لن يتمكن ليوناردو دي كابريو من الانضمام إلينا شخصياً الليلة، بسبب اضطرابات السفر غير المتوقعة وتقييد المجال الجوي. مع أننا سنفتقد الاحتفال معه شخصياً، إلا أننا نتشرف بتكريم عمله الاستثنائي وإسهاماته الدائمة في عالم السينما».

قلق في «الغولدن غلوب»

وفيما ترافق الإغلاق الجوي مع أعطال تقنية في مطارات جنوب كاليفورنيا، تسود حالة من الترقب في الأوساط الفنية، لاسيما مع اقتراب موعد حفل «جوائز اختيار النقاد» وحفل «الغولدن غلوب» الأسبوع القادم.

وأصدر مطار بالم سبرينغز الدولي بياناً أكد فيه أن توقف الرحلات المغادرة أثّر في معظم مطارات جنوبي كاليفورنيا.