طمأن الفنان طارق الشيخ جمهوره على سلامته، بعد تعرض الطائرة التي كانت تقلّه من دبي إلى القاهرة لعطل فني مفاجئ استدعى العودة إلى مطار دبي.

وأكدت وسائل إعلام المصرية أن الطائرة أقلعت بشكل طبيعي، لكن بعد نحو ساعة من الإقلاع ظهرت مشكلة فنية استدعت اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، ما أثار حالة من القلق بين الركاب.

وأشار قائد الطائرة إلى أن الطاقم تعامل مع الموقف وفق الإجراءات المعتمدة، وأن أقنعة الأكسجين انطلقت مع تشغيل صافرات الإنذار، قبل أن يُتخذ قرار العودة إلى مطار دبي لضمان سلامة الجميع.

وعقب معالجة الأزمة، غادر طارق الشيخ المطار على متن طائرة أخرى وعاد إلى القاهرة بأمان، مؤكداً أنه بصحة جيدة، وحرص على طمأنة جمهوره ومحبيه بأن كل شيء على ما يرام.