انتزع تشيلسي تعادلاً ثميناً من مضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأحد) على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عند الدقيقة 42، بعدما أطلق تيجاني ريجنديرز تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء تشيلسي سكنت الشباك.

هدف قاتل لتشيلسي

وأدرك الأرجنتيني إنزو فيرنانديز التعادل لصالح تشيلسي، مستغلاً عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، وسط ارتباك دفاعي واضح من لاعبي مانشستر سيتي، ليودع الكرة في الشباك ويمنح فريقه نقطة ثمينة.

التعادل عرقل مسيرة مانشستر سيتي في مطاردة أرسنال، في ظل الصراع المشتعل على لقب الدوري.

تعادل يخدم أرسنال

وجاء هذا التعادل بمثابة «هدية» لجار تشيلسي أرسنال، بعدما عرقل مطاردة مانشستر سيتي للصدارة، في ظل الصراع المشتعل على لقب الدوري.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال، فيما وصل تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز الخامس.