قطع الفنان المصري حلمي عبدالباقي، بعدم صحة الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً حول إحالته إلى مجلس تأديب بنقابة المهن الموسيقية، مؤكداً عدم دقة هذه الأنباء فضلاً الى عدم استنادها إلى وقائع قانونية صحيحة.

لا اتهامات ولا تحقيق

وقال عبدالباقي: «لم تُوجَّه لي أي اتهامات بشكل مباشر خلال جلسة تحقيق رسمية، ولم أخضع لأي تحقيق من الأساس».

وأشار في بيان أصدره إلى أنه تقدمه بطعن قانوني على القرار الإداري الصادر بتحويله للتحقيق، ما ترتب عليه إيقاف جميع إجراءات التحقيق لحين الفصل في الطعن، كاشفاً أن القضاء الإداري لم يصدر قراره في الدعوى حتى الآن.

لافتاً إلى أن ما يجري يشير إلى وجود نية مبيتة للإطاحة به من مجلس النقابة، على حد تعبيره، ليوجه تساؤلاً عن كيفية اتخاذ مثل هذا الإجراء دون توجيه اتهامات رسمية أو بدء تحقيق.

وأضاف فوجئت بما نُشر أخيراً حول إحالتي إلى مجلس تأديب بنقابة المهن الموسيقية، معتبراً ذلك سبقاً للأحداث وتضليلاً للرأي العام، مؤكداً احترامه الكامل للقانون والمؤسسات، مطالباً بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.