رمضان 2026.. انطلاق تصوير أولى مشاهد «فن الحرب» لـ يوسف الشريف

استأنف الفنان المصري يوسف الشريف تصوير أول مشاهده مسلسله الجديد «فن الحرب»، الذي يعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية عام 2026 بعد غياب دام منذ مشاركته في مسلسل «كوفيد 25» عام 2021.



وكشفت منصة «واتش ات» أول صور من كواليس التصوير، التي ظهر فيها كل من يوسف الشريف، وريم مصطفى، وشيري عادل، وكمال أبورية، إضافة إلى عدد من نجوم العمل الآخرين.

البوسترات الدعائية للعمل

وسبق أن نشر يوسف الشريف البوسترات الدعائية لمسلسله الجديد «فن الحرب»، مروجاً عبر حسابه على «إنستغرام»، إذ ظهر وهو يقرأ كتاباً، وعلّق قائلاً: «مسلسل فن الحرب.. يا رب يبقى خير».

الغموض والألغاز

وحملت البوسترات الدعائية طابع الغموض والألغاز والصراعات، مع لمحات فلسفية لافتة، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات بين الجمهور حول طبيعة الأحداث ومسارها الدرامي.

فريق العمل

ويضم مسلسل «فن الحرب» نخبة من النجوم، من بينهم ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دينا سامي، محمد جمعة، ووليد فواز، وهو من إخراج محمود عبد التواب.