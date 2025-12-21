وصفت الفنانة السورية كندة علوش زواجها من الفنان المصري عمرو يوسف بالمغامرة الصعبة، وقالت: «نحن الاتنين عندنا شغف وعاوزين ننجح وتضحياتى في هذه المغامرة اختيار سعيدة بيه».

الإصابة بالمرض

وتحدثت، خلال استضافتها ف يبرنامج «عندك وقت مع عبلة» مع الإعلامية عبلة سلامة، عن تجربتها الأخيرة مع المرض وسر عدم إعلانها عنه، وقالت: «الناس مش ناقصة هموم وفيها اللى مكفيها فمش لازم أشاركهم همي».

كما كشفت خوفها دائماً على من حولها أكثر من نفسها وقالت: «أنا بخاف على اللى حواليا أكتر منى حتى دلوقتى لما عمرو بيسوق بسرعة بقيت أخاف علشان الأولاد».