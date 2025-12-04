أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه، برئاسة خالد عبدالله الراشد، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، مؤكدًا استقرار وضعها الصحي حاليًا بعد تدهور مفاجئ استدعى دخولها للعناية المركزة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الفهد تعرضت يوم 1 ديسمبر 2025 لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى وحدة العناية المركزة للمرة الثانية منذ وصولها إلى لندن قبل أربعة أشهر، بعد تعرضها لجلطة دماغية في يوليو الماضي.

التهابات حادة

وأشار البيان إلى أن التدهور الأخير كان نتيجة التهابات حادة ظهرت بشكل مفاجئ، ما أثر على حالتها، إلا أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على الوضع سريعًا عبر تقديم العلاج والرعاية المكثفة، بما في ذلك المضادات الحيوية اللازمة.

دعم الجمهور والخصوصية الطبية

وأعرب الاتحاد عن امتنانه لجمهور الفنانة وزملائها في الوسط الفني والإعلامي على دعواتهم ودعمهم، مؤكدًا أن التفاصيل الطبية الدقيقة تبقى شأنًا شخصيًا للفنانة، التي ما تزال تحت متابعة دقيقة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات.

وتعود بداية أزمة حياة الفهد في شهر أغسطس الماضي عندما تعرضت لوعكة صحية خطيرة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى غرفة العناية المركزة، نتيجة إصابتها بمضاعفات خلال عملية قسطرة أدت إلى جلطة دماغية.